СБУ нашла и задержала помогавших сбежать от мобилизации украинцев

СБУ провела рейд против помогающих скрываться от мобилизации украинцев

Служба безопасности Украины (СБУ) провела рейд против лиц, помогавших уклонистам скрываться от мобилизации. В своем Telegram-канале ведомство отметило, что услуги по выезду за границу основывались на поддельных документах об инвалидности и обходу контрольно-пропускных пунктов.

В Киеве двое сотрудников медицинских учреждений помогали оформлять документы об инвалидности. В Черновцах работники больниц подделывали справки о наличии психических заболеваний. В Черкасской области работница строительной компании оформляла инвалидность для жен потенциальных призывников.

В зависимости от формы и срочности такие услуги стоили от 3 до 10 тысяч долларов (от 268 до 896 тысяч рублей).

Ранее СБУ наведывалась к администраторам Telegram-каналов, которые помогали избежать мобилизации. Им грозит до 8 лет тюрьмы.