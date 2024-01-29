СБУ нашла предупреждавших о раздаче повесток администраторов групп

На Украине администраторам групп в мессенджерах грозит до восьми лет тюрьмы

В Черкасской области Украины до восьми лет тюрьмы грозит администраторам Telegram-каналов и групп в мессенджерах, предупреждавших о передвижениях сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом сообщило управление Службы безопасности республики (СБУ) по региону в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«СБУ разоблачила админов групп в популярных мессенджерах, которые помогали уклонистам избежать мобилизации. Администрировали деструктивные Telegram-каналы и группы в мессенджер Viber жители региона. Они лично "сообщали" о мероприятиях, которые проводят Территориальные центры комплектования и социальной поддержки на территории области», — говорится в сообщении.

Обвиняемыми стали администраторы семи различных групп. Их аудитория составляла от 250 до 12 тысяч подписчиков. В группах они сообщали, где проходит раздача повесток сотрудниками ТЦК. По мнению следствия, таким образом они препятствовали деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Факт насильственной мобилизации на Украине также признал президент республики Владимир Зеленский. По его словам, он просил военных и депутатов принять меры при разработке нового законопроекта о мобилизации, чтобы избежать подобных ситуаций.