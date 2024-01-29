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11:10, 29 января 2024Бывший СССР

Зеленский признал факты насильственной мобилизации на Украине

Зеленский: на Украине были случаи насильственной мобилизации

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) применяли силу при вручении повесток мужчинам на улицах и в общественных местах. Он признал факты насильственной мобилизации на Украине в интервью немецкому телеканалу ARD.

«Да, есть случаи, когда представители военкоматов ходили по улицам и искали ребят, которые не приходили в военкоматы. Правильно ли это? Абсолютно нет, они не должны этого делать», — рассказал Зеленский.

Он также отметил, что попросил депутатов и военных, в ходе подготовки законопроекта о мобилизации принять меры, чтобы ситуации с раздачей военкомами повесток на улицах стали невозможны.

Из разных городов Украины неоднократно поступали сообщения о случаях насильственной мобилизации. Так, 23 января стало известно, что сотрудники военкомата насильно мобилизовали мужчину в общественном транспорте.

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      Александр Курбатов
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