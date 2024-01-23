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13:21, 23 января 2024Бывший СССР

Стало известно о насильственной мобилизации в Одессе

«Думская»: в Одессе насильно мобилизовали мужчину в транспорте

Фото: Roman Baluk / Reuters

В Одессе насильно мобилизовали мужчину в общественном транспорте. Об этом сообщило украинское издание «Думская» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что военные попытались силой вывести украинца из транспорта. Мужчина просил пассажиров вызвать полицию. На опубликованных кадрах видно, как мужчины с оружием в форме пытаются силой поднять украинца с кресла.

Ранее уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудники военкоматов не имеют права проверять документы и задерживать граждан для мобилизации. Помимо этого, он высказался против расширения полномочий территориальных центров комплектования (ТЦК) в законопроекте правительства о призыве на фронт.

В январе в Раде также рассказали, что сотрудники ТЦК применяют силу, когда мобилизуют граждан, из-за сохранения советских подходов. Как отмечалось, военкоматы застряли в прошлом на десятки лет.

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      Кристина Есикова
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