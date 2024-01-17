На Украине объяснили незаконность задержаний для мобилизации

Омбудсмен Рады: у военкомов нет права задерживать украинцев для мобилизации

Военкомы не имеют права проверять документы и задерживать украинцев для мобилизации. Об этом заявил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец, цитирует его «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Когда они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет», — сказал он.

Кроме того, Лубинец не поддержал расширение полномочий военкоматов (ТЦК — территориальных центров комплектования) в законопроекте правительства о мобилизации. Омбудсмен объяснил, что ТЦК — это военные подразделения, которые не могут участвовать в ограничении прав украинцев, согласно конституции страны.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Завитневич заявил, что сотрудники ТЦК применяют силу, когда мобилизуют граждан, из-за сохранения советских подходов. По его словам, что военкоматы застряли в прошлом на десятки лет.

