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16:56, 17 января 2024Бывший СССР

На Украине объяснили незаконность задержаний для мобилизации

Омбудсмен Рады: у военкомов нет права задерживать украинцев для мобилизации

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Военкомы не имеют права проверять документы и задерживать украинцев для мобилизации. Об этом заявил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец, цитирует его «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Когда они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет», — сказал он.

Кроме того, Лубинец не поддержал расширение полномочий военкоматов (ТЦК — территориальных центров комплектования) в законопроекте правительства о мобилизации. Омбудсмен объяснил, что ТЦК — это военные подразделения, которые не могут участвовать в ограничении прав украинцев, согласно конституции страны.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Завитневич заявил, что сотрудники ТЦК применяют силу, когда мобилизуют граждан, из-за сохранения советских подходов. По его словам, что военкоматы застряли в прошлом на десятки лет.

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      Кристина Есикова
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