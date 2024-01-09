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11:50, 9 января 2024Бывший СССР

На Украине объяснили жесткие случаи мобилизации советскими подходами

Депутат Рады Завитневич объяснил жесткие случаи мобилизации советскими подходами

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Сотрудники военкоматов (ТЦК — территориальных центров комплектования) применяют силу, когда мобилизуют украинцев, из-за сохранения советских подходов при призыве на фронт. Такое объяснение жестких случаев мобилизации дал депутат Верховной Рады, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью «РБК-Украина».

«К сожалению, с самого начала независимости Украины, когда принимался ряд государственных программ развития ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. "Ленты.ру") с громкими названиями, до замены советских подходов в вопросах мобилизации руки так и не дошли», — сказал он.

Завитневич отметил, что военкоматы застряли в прошлом на десятки лет с устаревшей системой бумажного учета мобилизационного ресурса и подходами к его призыву в армию. Депутат также назвал жесткие случаи мобилизации незаконными и отметил необходимость их расследования. По его мнению, принятие закона о создании ТЦК и центров социальной поддержки (СП) ВСУ стало одним из шагов для исправления ситуации.

Ранее народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что в Раду внесено пять версий законопроекта о мобилизации, четыре из которых подготовлены как альтернатива правительственному документу. Он уверен, что перечень вариантов законопроекта окончательный, так как срок подачи проектов закона истек 9 января.

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      Кристина Есикова
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