В Верховную Раду внесли пять версий законопроекта о мобилизации

Нардеп Украины Железняк: в Раде рассмотрят 5 версий законопроекта о мобилизации

В Верховную Раду Украины внесли пять версий законопроекта о мобилизации, четыре из них подготовлены в качестве альтернативы правительственному законопроекту. Об этом рассказал народный депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По словам депутата, срок подачи альтернативных законопроектов в Верховную Раду истек 9 января, поэтому он уверен, что перечень вариантов законопроекта окончательный.

«На 10:00 уже назначен Комитет по вопросам обороны, где и будет принято решение по законопроекту. Притом до сих пор неизвестно, какое оно будет», — добавил Железняк.

26 декабря кабинет министров Украины внес в Раду законопроект о мобилизации. Уполномоченный парламента по правам человека Дмитрий Лубинец назвал противоречащими конституции страны некоторые положения документа. 8 января в Верховной Раде объявили, что исходный законопроект отправлен на доработку.