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23:08, 8 января 2024Бывший СССР

Законопроект о мобилизации на Украине отправлен на доработку

Депутат Рады Гончаренко: законопроект о мобилизации отправлен на доработку

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Законопроект о мобилизации на Украине отправлен на доработку, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По его словам, документ не поддержали сразу два комитета Рады — антикоррупционный и по социальной политике.

Также депутаты, как сообщил Гончаренко, попросил Минобороны подготовить отдельный закон об увольнении срочников со службы.

Законопроект о мобилизации был внесен в парламент Украины 26 декабря.

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