Законопроект о мобилизации на Украине отправлен на доработку

Депутат Рады Гончаренко: законопроект о мобилизации отправлен на доработку

Законопроект о мобилизации на Украине отправлен на доработку, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

По его словам, документ не поддержали сразу два комитета Рады — антикоррупционный и по социальной политике.

Также депутаты, как сообщил Гончаренко, попросил Минобороны подготовить отдельный закон об увольнении срочников со службы.

Законопроект о мобилизации был внесен в парламент Украины 26 декабря.