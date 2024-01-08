Законопроект о мобилизации на Украине отправлен на доработку
Депутат Рады Гончаренко: законопроект о мобилизации отправлен на доработку
Законопроект о мобилизации на Украине отправлен на доработку, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
По его словам, документ не поддержали сразу два комитета Рады — антикоррупционный и по социальной политике.
Также депутаты, как сообщил Гончаренко, попросил Минобороны подготовить отдельный закон об увольнении срочников со службы.
Законопроект о мобилизации был внесен в парламент Украины 26 декабря.