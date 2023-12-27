Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:42, 27 декабря 2023Бывший СССР

В законопроекте о мобилизации на Украине нашли противоречие конституции

Омбудсмен Лубинец: закон о мобилизации на Украине противоречит конституции

Некоторые положения законопроекта о мобилизации на Украине противоречат конституции страны, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Его слова передает ТАСС.

Омбудсмен указал, что законопроект, в частности, запрещает гражданам распоряжаться собственным имуществом.

Ранее стало известно, что украинцы начали массово переписывать свое имущество на женщин на фоне новостей о новом мобилизационном законопроекте. Отмечается, что в нотариальные конторы уже выстроились очереди из мужчин.

25 декабря правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации. При этом, по словам экс-премьера страны и лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко, часть депутатов отказывается его поддерживать из-за неэффективности и противоречия конституции.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Тимошенко обратилась к Зеленскому из-за кризиса на Украине. О чем она попросила президента?

      Раскрыты секреты работы банков

      Митя Фомин рассказал о жизни в криминальном районе Чикаго в 90-е

      Украине предрекли массовое бегство граждан из страны

      Стало известно о возможном получении Украиной первых истребителей F-16

      В России появился памятник коту-пожарному Семену

      Польша ликвидирует государственные СМИ

      Пушилин высказался о вынесенном ему украинским судом приговоре

      Минтруд сообщил о накоплении трудового стажа у участников спецоперации

      Звезда «Красной Шапочки» сравнила Ивлееву с проституткой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости