В законопроекте о мобилизации на Украине нашли противоречие конституции

Омбудсмен Лубинец: закон о мобилизации на Украине противоречит конституции

Некоторые положения законопроекта о мобилизации на Украине противоречат конституции страны, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Его слова передает ТАСС.

Омбудсмен указал, что законопроект, в частности, запрещает гражданам распоряжаться собственным имуществом.

Ранее стало известно, что украинцы начали массово переписывать свое имущество на женщин на фоне новостей о новом мобилизационном законопроекте. Отмечается, что в нотариальные конторы уже выстроились очереди из мужчин.

25 декабря правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о мобилизации. При этом, по словам экс-премьера страны и лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко, часть депутатов отказывается его поддерживать из-за неэффективности и противоречия конституции.