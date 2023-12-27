Журналист Чечеринда: на Украине мужчины начали переписывать имущество на женщин

На фоне новостей о новом мобилизационном законопроекте на Украине мужчины начали массово переписывать свое имущество на женщин. Об этом украинский журналист Егор Чечеринда сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, в нотариальные конторы уже выстроились очереди из украинских мужчин. «Уклоняющиеся [от мобилизации] массово переписывают свое движимое и недвижимое имущество, авто, ценные бумаги, другие активы на своих жен, матерей, любовниц... Ведь законопроект вводит для уклоняющихся запрет на проведение каких-либо операций с этой собственностью», — пояснил он.

Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что часть депутатов Верховной Рады отказываются поддерживать новый законопроект о мобилизации на Украине из-за его неэффективности и противоречия конституции республики. При этом политик призвала отправить на фронт половину всех украинских силовиков.