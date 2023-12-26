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23:14, 26 декабря 2023Бывший СССР

В Раде заявили о нежелании поддержать законопроект о мобилизации

В двух фракциях Рады отказались поддержать нынешний законопроект о мобилизации

Фото: Global Look Press

В Верховной Раде отказались поддержать законопроект о новых правилах мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщила экс-премьер Украины, а ныне лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Видео опубликовано на ее YouTube-канале.

Во вторник, 26 декабря, стало известно, что законопроект в его нынешней редакции не хотят поддерживать в двух партиях. «Он не решает проблему, он неэффективен и неконституционен. В таком виде наша команда за него голосовать не будет», — отметила Тимошенко.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который представляет фракцию «Европейская солидарность», в эфире телеканала «Рада» рассказал, что документ «выглядит неуместным». «Я могу сказать, что без значительной доработки за него голосовать невозможно», — добавил он.

Ранее кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации, текст документа пока не опубликован.

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      Марина Совина
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