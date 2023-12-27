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15:58, 27 декабря 2023Бывший СССР

Тимошенко призвала отправить на фронт силовиков

Экс-премьер Украины Тимошенко призвала отправить на фронт половину силовиков

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Экс-премьер Украины, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала отправить на фронт половину всех силовиков. Соответствующее видео опубликовано на ее YouTube-канале.

«Бронь (…) на сотни тысяч людей в силовых структурах, умеющих воевать, но не идущих — это неправильная позиция», — сказала она.

Как отметила Тимошенко, силовики подготовлены. Она считает, что лучше отправить на фронт полицейских, сотрудников прокуратуры и других правоохранителей, чем понижать возрастную планку мобилизации с 27 до 25 лет.

Ранее лидер фракции «Батькивщина» рассказала, что в Верховной Раде отказались поддержать законопроект о новых правилах мобилизации. Она назвала документ неэффективным и неконституционным. По ее словам, законопроект не решает проблему, поэтому «Батькивщина» не проголосует за него.

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      Кристина Есикова
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