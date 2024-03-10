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20:25, 10 марта 2024Бывший СССР

Украинец в латексной маске пытался сбежать из страны

Украинец в латексной маске попытался пробраться на территорию Молдавии

Фото: Janossy Gergely / Shutterstock / Fotodom

Житель Одессы попытался сбежать из страны и пробраться на территорию Молдавии. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственной пограничной службы (ГПС) Украины.

Мужчина планировал переплыть реку Турунчук, а затем Днестр, для чего оделся в гидрокостюм. Помимо этого, он надел латексную маску, предположительно для того, чтобы его не опознали по видеокамерам.

Украинца задержали пограничники. При себе у него нашли монокуляр и сумку-холодильник, в которую он положил нож, фонарь и перчатки. Его дело уже направили в суд.

Ранее сообщалось, что на Украине пограничники задержали 15-летнего подростка, помогавшего уклонистам сбежать за рубеж. Выяснилось, что юноша хорошо знал приграничную местность.

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      Алиса Удовик
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