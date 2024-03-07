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16:41, 7 марта 2024Бывший СССР

На Украине 15-летний подросток помогал уклонистам сбежать в Румынию

В Погранслужбе Украины рассказали о задержании помогавшего уклонистам подростка

Фото: Sergey Smolentsev / Reuters

На Украине пограничники задержали 15-летнего подростка, помогавшего уклонистам сбежать за рубеж. Об этом в своем Telegram-канале рассказала Государственная пограничная служба (ГПС) Украины.

Так, правоохранители остановили группу из пятерых мужчин, направлявшихся к границе Украины с Румынией. Вместе с ними пограничники задержали 15-летнего юношу, сопровождавшего уклонистов. Выяснилось, что подросток хорошо знал приграничную местность.

По данным Погранслужбы Украины, мужчины заплатили за побег за рубеж от 3,5 до 4 тысяч долларов. В настоящее время правоохранители разыскивают организаторов незаконного пересечения границы. Уклонисты были привлечены к административной ответственности, а помогавшего им подростка передали родителям.

Ранее стало известно о двух мужчинах, пытавшихся сбежать с Украины в прицепе для животных. Мужчины направлялись в Молдавию. За нелегальный трансфер через границу они заплатили по 5 тысяч долларов.

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      Екатерина Грищенко
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