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12:45, 7 марта 2024Бывший СССР

Двое мужчин попытались сбежать с Украины в прицепе для животных

Украинские пограничники поймали уклонистов, бежавших в прицепе для животных

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Государственная пограничная служба Украины задержала двух мужчин, пытавшихся сбежать в Молдавию в прицепе для животных, об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«В грузовике для животных водитель пытался привезти к границе нарушителей. Двух спрятанных пассажиров обнаружили пограничники во время осмотра прицепа», — указано в сообщении ведомства. По информации пограничников, мужчины заплатили каждый по 5 тысяч долларов для трансфера в Молдавию.

На нарушителей составили административные протоколы, в отношении водителя направлено сообщение в полицию.

Ранее Государственная пограничная служба Украины поймала пятерых уклонистов, плывших по Днестру, чтобы пересечь границу и попасть в Молдавию. Пограничники выловили троих из них из реки, еще двоих уклонистов задержали на берегу, когда те надевали гидрокостюмы.

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      Валентин Карант
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