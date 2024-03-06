На Украине выловили троих и поймали двоих плывших по реке в Молдавию уклонистов

Пограничники Украины поймали пятерых уклонистов, плывших по Днестру в Молдавию

На Украине поймали пятерых уклонистов, плывших по Днестру, чтобы пересечь границу и попасть в Молдавию. Об этом сообщает Государственная пограничная служба (ГПС) республики в Telegram.

Пограничники выловили троих из них из реки, еще двоих уклонистов задержали на берегу, когда они надевали гидрокостюмы.

Ранее советник Министерства обороны Украины Алексей Бежевец заявил, что мужчины призывного возраста на Украине должны признать, что у них больше нет возможности сидеть дома.

В конце февраля четверо уклонистов в Одесской области попытались пересечь границу и сбежать из страны, обмотавшись изотермическими одеялами.