Четверо мужчин обмотались одеялами и попытались сбежать с Украины

Четверо мужчин пытались сбежать с Украины, обмотавшись изотермическими одеялами

Четверо мужчин в Одесской области попытались пересечь государственную границу и сбежать с Украины, обмотавшись изотермическими одеялами. Они были пойманы сотрудниками Пограничной службы республики, сообщает ведомство в Telegram.

«Нарушители обмотались изотермическими одеялами, чтобы их не заметил тепловизор. Однако их уловки не сработали, пограничники остановили мужчин в Одесской области. По словам задержанных, маршрут в соседнюю страну они нашли через мессенджеры», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что «блестящая» схема стоила украинцам восьми тысяч долларов. На мужчин был оформлен протокол об административном правонарушении.

Ранее в Госпогранслужбе Украины рассказали о попытке уклонистов сбежать из страны, используя похоронные венки. Тогда подставные пассажиры, якобы ехавшие на похороны бабушки, предъявили венки в качестве доказательств, но не смогли назвать имя и адрес родственницы.