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17:53, 28 февраля 2024Бывший СССР

На Украине уклонисты попытались сбежать из страны с похоронными венками

Погранслужба Украины задержала группу уклонистов с похоронными венками

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) остановили машину, водитель которой заявил, что везет пассажиров на похороны, об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Как заявили в ведомстве, пассажиры, заявившие что едут на похороны бабушки, предъявили венки в качестве доказательства, но не смогли назвать имя или адрес родственницы. Позже пограничники выяснили, что граждане заплатили водителю 2 тысячи долларов (183 тысячи рублей) за перевозку, а историю выдумали сами. Водитель и пассажиры были задержаны.

Ранее стало известно о случае, когда девятнадцатилетний патрульный из города Лубны попытался сбежать с Украины, переплыв реку Тису в водолазном костюме. По словам бывшего народного депутата Игоря Мосийчука, бежавшего «выловили в реке в водолазном костюме с трубочкой» и посадили в изолятор временного содержания.

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      Валентин Карант
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