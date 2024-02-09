Патрульный попытался сбежать с Украины в водолазном костюме

Украинский патрульный попытался пересечь границу через реку в водолазном костюме

Девятнадцатилетний патрульный из города Лубны попытался сбежать с Украины, переплыв реку Тису. Об этом сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук, его слова передает издание «Страна».

По словам Мосийчука, бежавшего «выловили в реке в водолазном костюме с трубочкой» и посадили в изолятор временного содержания. Сам бывший депутат связывает произошедшее с бунтом полка специального назначения полиции Днепропетровской области из-за новости о переводе в штурмовики.

Ранее «переплывать Тису и получать другое гражданство» в случае нежелания присоединяться к войне предложил депутат Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Игорь Кривошеев.

