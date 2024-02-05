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20:00, 5 февраля 2024Бывший СССР

В партии Зеленского предложили необычный способ избежать мобилизации

Депутат Рады Кривошеев предложил «переплыть Тису» нежелающим воевать украинцам

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинцы, которые не желают воевать и ищут способа избежать мобилизации, должны «переплыть Тису» и получить другое гражданство. С таким предложением выступил депутат Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Игорь Кривошеев в ходе интервью, фрагмент которого доступен в Telegram-канале «Политика страны».

«Если вы на Украине не готовы присоединиться к этой войне тем или иным другим способом, то нужно искать себе другую страну. Если вы не готовы взять на себя эту ответственность, то есть возможность переплыть Тису и искать себе другое гражданство», — заявил нардеп.

Он уверен, что Украина сражается за право на существование, а он сам готов вступить в ряды Вооруженных сил Украины в случае, если его призовут.

Ранее с предложением мобилизовать народных депутатов Украины выступил экс-спикер Рады Дмитрий Разумков. По его словам, на фронт стоит в обязательном порядке отправить депутатов-мужчин и в добровольном — женщин до 60 лет.

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      Глеб Палехов
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