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19:14, 5 февраля 2024Бывший СССР

Бывший спикер Рады призвал отправить коллег на фронт

Бывший спикер Рады Разумков: депутаты должны отправиться в зону боевых действий
Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Депутаты Верховной Рады Украины должны отправиться в зону боевых действий как минимум на месяц. Об этом заявил бывший спикер Верховной Рады и лидер межфракционного объединения «Разумная политика» Дмитрий Разумков в эфире канала «Киев 24».

Разумков призвал отправить в обязательном порядке депутатов-мужчин и в добровольном порядке женщин до 60 лет. Он уточнил, что не предлагает отправлять коллег в штурмовые отряды, но выразил уверенность, что им найдется работа в войсках.

«Мужчины в обязательном порядке, женщины по желанию, на месяц отправляются как народные депутаты, не утрачивая своих полномочий, по распоряжению главы Верховной Рады для прохождения службы», — заявил политик. По его мнению, после этого депутаты начнут голосовать «по совести».

Ранее Разумков назвал закон о мобилизации проигрышным для всех в стране. Он оценил действия правительства как безответственные и неэффективные.

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      Юрий Леонов
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