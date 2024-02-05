Бывший спикер Рады призвал отправить коллег на фронт

Бывший спикер Рады Разумков: депутаты должны отправиться в зону боевых действий

Депутаты Верховной Рады Украины должны отправиться в зону боевых действий как минимум на месяц. Об этом заявил бывший спикер Верховной Рады и лидер межфракционного объединения «Разумная политика» Дмитрий Разумков в эфире канала «Киев 24».

Разумков призвал отправить в обязательном порядке депутатов-мужчин и в добровольном порядке женщин до 60 лет. Он уточнил, что не предлагает отправлять коллег в штурмовые отряды, но выразил уверенность, что им найдется работа в войсках.

«Мужчины в обязательном порядке, женщины по желанию, на месяц отправляются как народные депутаты, не утрачивая своих полномочий, по распоряжению главы Верховной Рады для прохождения службы», — заявил политик. По его мнению, после этого депутаты начнут голосовать «по совести».

Ранее Разумков назвал закон о мобилизации проигрышным для всех в стране. Он оценил действия правительства как безответственные и неэффективные.