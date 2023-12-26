На Украине назвали закон о мобилизации проигрышным для всех в стране

Экс-спикер Рады Разумков: закон о мобилизации не решит ни одной проблемы

Новый закон о мобилизации на Украине не решит ни одной проблемы, существующей сейчас в стране. Об этом заявил бывший спикер Верховной Рады и лидер межфракционного объединения «Разумная политика» Дмитрий Разумков изданию «Страна.ua».

Разумков раскритиковал законопроект по целому ряду направлений. «Есть законопроекты, где можно использовать принцип win-win, а здесь законопроект, который можно использовать по принципу lose-lose, то есть проигравшие все», — заявил он.

В числе проблем депутат назвал демобилизацию и существующую в стране систему рекрутинга. Он оценил действия правительства как безответственные и неэффективные.

Экс-спикер Рады обвинил законопроект в нарушении конституции страны. «Здесь попытка нарушить все возможные статьи конституции и дать четкий сигнал всем, кто выехал заграницу, чтобы они просто не возвращались», — подчеркнул он.

Ранее депутат Верховной Рады от партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» Александр Горенюк заявил, что закон о мобилизации на Украине начнет действовать не раньше весны 2024 года. Он добавил, что голосование парламента по законопроекту в первом чтении состоится 10-12 января.