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14:39, 26 декабря 2023Бывший СССР

В Верховной Раде назвали сроки начала действия закона о мобилизации

Депутат Рады Горенюк: закон о мобилизации начнет действовать не раньше весны

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Закон о мобилизации на Украине начнет действовать не раньше весны 2024 года. Предварительные сроки вступления документа в силу назвал депутат Верховной Рады от партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» Александр Горенюк, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По его мнению, голосование парламента по законопроекту в первом чтении состоится 10-12 января. После этого около трех недель потребуется на рассмотрения правок комитетом Рады, и второе чтение проведут не раньше конца января. За этим последуют подпись президента или вето.

Депутат также напомнил, что после публикации текста документа до его вступления в силу должен пройти еще месяц.

Ранее стало известно, что членов партии «Слуга народа» просили воздержаться от комментариев по закону о мобилизации. Сообщается, что совет помолчать был обусловлен «чувствительностью вопроса».

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      Александр Курбатов
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