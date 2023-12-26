В Верховной Раде назвали сроки начала действия закона о мобилизации

Депутат Рады Горенюк: закон о мобилизации начнет действовать не раньше весны

Закон о мобилизации на Украине начнет действовать не раньше весны 2024 года. Предварительные сроки вступления документа в силу назвал депутат Верховной Рады от партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» Александр Горенюк, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По его мнению, голосование парламента по законопроекту в первом чтении состоится 10-12 января. После этого около трех недель потребуется на рассмотрения правок комитетом Рады, и второе чтение проведут не раньше конца января. За этим последуют подпись президента или вето.

Депутат также напомнил, что после публикации текста документа до его вступления в силу должен пройти еще месяц.

Ранее стало известно, что членов партии «Слуга народа» просили воздержаться от комментариев по закону о мобилизации. Сообщается, что совет помолчать был обусловлен «чувствительностью вопроса».