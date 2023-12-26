Партии Зеленского посоветовали помолчать о законе о мобилизации

«УП»: фракции «Слуга народа» рекомендовали не комментировать закон о мобилизации

Правящая партия Украины «Слуга народа» получила рекомендации не комментировать закон о мобилизации. Об этом пишет «Украинская правда» («УП»).

Как рассказали журналистам источники в партии президента Украины Владимира Зеленского, во фракции подчеркнули необходимость придерживаться одной линии с главой государства. «Следует воздержаться от комментариев по этому поводу в СМИ, на международном уровне, в соцсетях, в личных коммуникациях. Все вопросы, если они будут, должны быть переадресованы военному командованию», — подчеркнуло руководство «Слуги народа».

Собеседники «УП» добавили, что совет помолчать обусловлен «чувствительностью вопроса».

В ночь на 26 декабря правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Согласно законопроекту, предполагаются ограничения на выезд из страны в случае неявки в военкомат, снижение планки призывного возраста в рамках мобилизации с 27 до 25 лет и отмена отсрочки для инвалидов третьей группы.