Украинские спецназовцы взбунтовались после перевода в штурмовики

Полк спецназа полиции Днепропетровской области возмутился переводом в штурмовики

Сотрудники полка специального назначения полиции Днепропетровской области Украины взбунтовались после новости о переводе в штурмовики. Об этом пишет «РБК-Украина» в Telegram.

Как сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, ведомство расформировало полк спецназа управления по Днепропетровской области с последующим переводом сотрудников в ряды штурмовой бригады «Лють». Однако решение вызвало недовольство части бойцов.

«Те полицейские, которые будут отказываться, будут уволены с последующим вручением повесток», — заявил чиновник. Он сослался на закон о Нацполиции, согласно которому подразделения спецназа во время военного положения должны принимать участие в том числе и в боевых действиях. Фацевич назвал недовольство днепропетровских полицейских «недопустимым фактом».

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