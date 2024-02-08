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13:15, 8 февраля 2024Бывший СССР

Украинские спецназовцы взбунтовались после перевода в штурмовики

Полк спецназа полиции Днепропетровской области возмутился переводом в штурмовики

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Сотрудники полка специального назначения полиции Днепропетровской области Украины взбунтовались после новости о переводе в штурмовики. Об этом пишет «РБК-Украина» в Telegram.

Как сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич, ведомство расформировало полк спецназа управления по Днепропетровской области с последующим переводом сотрудников в ряды штурмовой бригады «Лють». Однако решение вызвало недовольство части бойцов.

«Те полицейские, которые будут отказываться, будут уволены с последующим вручением повесток», — заявил чиновник. Он сослался на закон о Нацполиции, согласно которому подразделения спецназа во время военного положения должны принимать участие в том числе и в боевых действиях. Фацевич назвал недовольство днепропетровских полицейских «недопустимым фактом».

Ранее офицер Вооруженных сил Украины с позывным Арти Грин обвинил командиров в сокрытии своих имен из-за провалов на фронте. По его словам, генералы прячутся даже от офицеров, что зачастую приводит к ошибкам на фронте.

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      Юрий Леонов
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