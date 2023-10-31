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04:01, 31 октября 2023Бывший СССР

Украинских командиров обвинили в сокрытии своих имен из-за провалов на фронте

Офицер ВСУ Арти Грин: командиры скрывают свои имена из-за провалов на фронте

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Украинские командиры скрывают свои имена, чтобы избежать осуждения за провалы на фронте. Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Арти Грин в эфире Youtube-канала «ALPHA Media».

Он обвинил командование в том, что оно засекречено даже для собственных военных. По его словам, генералы прячутся даже от офицеров, что зачастую приводит к ошибкам на фронте.

«Где расстрелянные, пониженные или, хотя бы, репрессированные? Вообще я бы их до рядового разжаловал и отправил в эти самые штурмы», — возмутился офицер.

Он добавил, что необходимо повышать престиж ВСУ и привлекательность воинской службы, однако у Вооруженных сил нет авторитетных генералов.

Ранее один из помощников президента Украины Владимира Зеленского заявил журналисту Time, что глава государства обманывает себя в том, что Киев выигрывает на поле боя. Подобная уверенность на фоне неудач на фронте беспокоит его ближайшее окружение, однако сказать об этом никто не решается.

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      Марина Совина
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