Офицер ВСУ Арти Грин: командиры скрывают свои имена из-за провалов на фронте

Украинские командиры скрывают свои имена, чтобы избежать осуждения за провалы на фронте. Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Арти Грин в эфире Youtube-канала «ALPHA Media».

Он обвинил командование в том, что оно засекречено даже для собственных военных. По его словам, генералы прячутся даже от офицеров, что зачастую приводит к ошибкам на фронте.

«Где расстрелянные, пониженные или, хотя бы, репрессированные? Вообще я бы их до рядового разжаловал и отправил в эти самые штурмы», — возмутился офицер.

Он добавил, что необходимо повышать престиж ВСУ и привлекательность воинской службы, однако у Вооруженных сил нет авторитетных генералов.

Ранее один из помощников президента Украины Владимира Зеленского заявил журналисту Time, что глава государства обманывает себя в том, что Киев выигрывает на поле боя. Подобная уверенность на фоне неудач на фронте беспокоит его ближайшее окружение, однако сказать об этом никто не решается.

