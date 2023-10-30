«Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему об этом». Зеленский зол после визита в США. Что говорят в его окружении?

Time: Зеленский разозлился из-за снижения интереса Запада к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский разозлился из-за снижения интереса Запада к Украине после визита в США. Об этом рассказал обозреватель журнала Time Саймон Шустер.

Журналист поговорил с украинским лидером и его советниками после визита в Вашингтон 21 сентября. Зеленский тогда заявил, что ощущал усталость не только от руководства государством в период боевых действий, но и от необходимости убедить западных союзников в том, что им следует и дальше поддерживать Киева.

Шустер отметил, что корреспонденты Time пытались понять, как Украина отреагирует на полученные в США сигналы, в том числе о необходимости борьбы с коррупцией внутри собственного правительства, а также на угасающий энтузиазм по поводу дальнейшей помощи Запада.

В свой первый день в Киеве я спросил одного человека из его окружения, как чувствует себя президент. Ответ последовал без малейшего колебания: «Злой» Саймон Шустер журналист Time

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украине не остается иного выхода, кроме как заключить мир до Нового года. По его мнению, новые обстоятельства, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке и неспособностью Запада продолжать помощь Киеву, делают поражение Вооруженных сил Украины неизбежным.

Зеленский чувствует себя преданным западными союзниками

Один из чиновников в окружении Зеленского заявил журналисту Time, что украинский лидер чувствует себя преданным западными союзниками из-за угасания интереса к бывшей советской республике.

Привычный блеск оптимизма, чувство юмора, стремление оживить встречу в военном кабинете шуткой или остроумным анекдотом — все это не сохранилось. Теперь он приходит, получает информацию, отдает приказы и уходит чиновник из окружения Зеленского

Ранее американская журналистка Натали Моррис выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский обиделся, что западные политики и пресса стали уделять ему меньше внимания.

Зеленский тратит все силы на то, чтобы убедить Запад в победе Украины

Саймон Шустер процитировал слова Владимира Зеленского о том, что все его силы уходят на то, чтобы убедить Запад в победе Украины.

Никто так не верит в нашу победу, как я. Никто. На это уходят все твои силы, вся твоя энергия. Понимаешь ты? Это отнимает очень много всего Владимир Зеленский президент Украины

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина надоела многим европейским странам, однако они продолжают по инерции поддерживать Киев, пытаясь убедить себя в победе на поле боя. Министр добавил, что Европа занимается самовнушением, веря, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы смогут одержать победу в конфликте.

Помощники Зеленского боятся сказать ему правду о ситуации на фронте

Один из помощников Зеленского заявил журналисту Time, что украинский лидер обманывает себя в том, что Киев выигрывает на поле боя. Подобная уверенность на фоне неудач на фронте беспокоит его ближайшее окружение, однако сказать об этом никто не решается.

Он обманывает себя. У нас больше нет вариантов, мы не выигрываем. Но попробуй ему об этом сказать помощник Зеленского

Ранее бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу отметил, что отказ Киева от мирных переговоров с Россией может иметь тяжелые последствия для Запада. По словам эксперта, из-за отказа Зеленского от переговоров единственным способом победить для Киева становится вовлечение союзников в боевые действия. Однако для Запада это окажется фатальным, поскольку Россия обладает преимуществом в войне на истощение, уверен эксперт.

Зеленский отказывается признать трудности ВСУ на фронте

По словам помощников Зеленского, президент отказывается признавать трудности ВСУ на фронте. В его окружении ожидают серьезных изменений в стратегии и крупных встрясок в команде украинского лидера.

Необходимо будет уволить как минимум одного министра и генерала, чтобы переложить ответственность за медленное продвижение на фронте, отметил один из собеседников журналиста Time.

Он заявил, что некоторые командиры на передовой начали отказываться от приказов о наступлении, даже если они исходили непосредственно от администрации президента.

Украинский офицер объяснил Саймону Шустеру, что у военных нет другого выбора. Так, например, в октябре политическое руководство Киева потребовало проведения операции по «возвращению» Горловки. В ответ командование спросило, чем солдаты должны это сделать.

У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы? украинский офицер

По словам помощника Зеленского, даже если западные союзники предоставят все обещанное ими оружие, у ВСУ не хватит людей, чтобы его использовать.

«Люди воруют так, будто завтра не наступит». Советник Зеленского высказался о коррупции на Украине

Советник Зеленского рассказал, что в последние месяцы проблема коррупции обострила отношения Киева со многими его союзниками. Накануне визита президента в Вашингтон Белый дом подготовил список антикоррупционных реформ, которые должна провести Украина. Собеседник журналиста подчеркнул, что это были не предложения, а условия, которые оказались нацелены на самую верхушку государственной иерархии.

Чтобы развеять обеспокоенность США, Зеленский сделал несколько кардинальных шагов, в частности уволил министра обороны Алексея Резникова. При этом помощники украинского лидера отметили, что глава ведомства лично не участвовал в получении взяток, однако не сумел поддержать порядок в министерстве.

Зеленский в свою очередь раздал сотрудникам строгие указания, создавая видимость борьбы с коррупцией, из-за чего многие пожаловались на бюрократический паралич и низкий моральный дух, поскольку контроль за их работой ужесточился, уточнил один из сотрудников администрации президента Украины.

Не покупайте ничего. Не берите отпуск. Просто сядьте за свой стол, помолчите и работайте сотрудник администрации президента Украины

По словам Саймона Шустера, он наивно предполагал, что на фоне антикоррупционных мер чиновники «подумают дважды, прежде чем брать взятку или присваивать государственные средства». Однако один из советников Зеленского развеял его убеждения.

Саймон, ты ошибаешься. Люди воруют так, будто завтра не наступит советник Зеленского

На фоне этого репутации Киева был нанесен значительный ущерб, западные союзники уже были осведомлены о ряде коррупционных скандалов, добавил советник.

В свою очередь Зеленский в беседе с журналистом признал угрозу, которую коррупция представляет для Украины и ее отношений с западными союзниками. Президент подчеркнул, что борьба с этим явлением является для него одним из основных приоритетов.

При этом глава государства добавил, что у некоторых стран Запада есть стимул преувеличивать проблему, поскольку это дает им повод прекратить финансовую поддержку.

Это неправильно, чтобы они прикрывали свою неспособность помочь Украине, выдвигая эти обвинения Владимир Зеленский президент Украины

Ранее стало известно, что Зеленский не под запись потребовал от представителей СМИ прекратить поднимать тему коррупции в своих материалах, пока идут боевые действия. Об этом заявила главный редактор ZN.UA Юлия Мостова.

До этого президент России Владимир Путин оценил уровень коррупции на Украине как очень высокий.