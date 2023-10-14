Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:32, 14 октября 2023Интернет и СМИ

Зеленский потребовал от журналистов перестать писать о коррупции

New Voice: Зеленский потребовал от СМИ прекратить писать о коррупции

Фото: Evan Vucci / AP

Президент Украины Владимир Зеленский не под запись потребовал от представителей СМИ прекратить поднимать тему коррупции в своих материалах, пока идут боевые действия. Об этом на конференции National Media Talk 2023, проходившей в Киеве, заявила главный редактор ZN.UA Юлия Мостова, ее слова приводит украинское издание New Voice.

По словам Мостовой, глава Украины призвал журналистов не писать о коррупции после выхода резонансного расследования о завышенных ценах на продукты для Минобороны. Она добавила, что Зеленский не предложил никаких альтернатив на случай выявления фактов коррупции в стране — например, обращаться к властям напрямую для принятия требуемых мер, — и просто потребовал замалчивать данную тему.

Днем ранее президент России Владимир Путин оценил уровень коррупции на Украине как «очень высокий». Помимо этого, в октябре журналист американского телеканала CNN Фарид Закария был шокирован словами президента Украины Владимира Зеленского о коррупции в республике.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    Крымский мост полностью восстановили

    Появление Ивана Урганта в московском вузе объяснили

    Неизвестный забрался на памятник в Варшаве и пообещал взорвать себя

    В Германии осудили поставки оружия Украине

    Самый посещаемый музей мира закрылся из-за угрозы взрыва

    В Москве козел на поводке «дал лапу» и попал на видео

    В МИД России заявили об использовании Западом серых схем при скупке вооружений

    Матвиенко заявила о возможном выходе России из ПАЧЭС

    Увеличилось число погибших в Израиле россиян после атаки ХАМАС

    Высмеивавший Байдена сенатор упал с трапа самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости