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17:25, 12 октября 2023Интернет и СМИ

Журналисты удивились словам Зеленского о коррупции на Украине

Do Rzeczy: слова Зеленского о коррупции на Украине шокировали журналиста CNN

Фото: Yves Herman / Reuters

Журналист американского телеканала CNN Фарид Закария был шокирован словами президента Украины Владимира Зеленского о коррупции в республике. Об этом в материале для польского издания Do Rzeczy пишет Дариуш Вержомейчик.

По словам польского колумниста, во время речи Зеленского «у журналиста CNN заметно округлялись глаза». Сам Вержомейчик в статье называет интересными рассуждения президента Украины о коррупции в стране.

«Возможно, украинский президент хочет похвастаться какой-то особой дисциплинированностью коррумпированных чиновников? Что они грабят только и исключительно украинцев, а западные деньги, несмотря на имеющиеся возможности, они и пальцем не тронут?» — пишет Вержомейчик.

Ранее Зеленский обвинил Россию в распространении фейков о коррупции в республике. По его мнению, «известный российский нарратив о коррупции» направлен на попытку раскола «общего единства Европы и поддержки Украины». Он заявил, что у партнеров Киева «не был украден ни один доллар», отметив при этом, что бывают «разные люди и случаи».

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    Варвара Кошечкина
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