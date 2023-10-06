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17:19, 6 октября 2023Бывший СССР

Зеленский обвинил Россию в фейках об украинской коррупции

Зеленский обвинил Россию в распространении фейков о коррупции на Украине
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в распространении фейков о коррупции в республике. Об этом он высказался после саммита Европейского политического сообщества в Испании, сообщает украинское издание «Страна.ua».

По его мнению, «известный российский нарратив о коррупции» направлен на попытку раскола «общего единства Европы и поддержки Украины». Он заявил, что у партнеров Киева «не был украден ни один доллар», отметив при этом, что бывают «разные люди и случаи».

Кроме того, глава государства обвинил в распространении «российских нарративов» экс-главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, заявившего о невозможности вступления Украины в Европейский союз (ЕС) из-за коррупции.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что для присоединения к ЕС Киев должен побороть коррупцию и выполнить ряд условий — в частности, «ввести транспарантный механизм в администрации и экономике» и «обеспечить соблюдение закона».

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    Алевтина Запольская
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