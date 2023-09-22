Президент Польши назвал трудные условия для вступления Украины в ЕС

Президент Польши Дуда: для вступления в ЕС Украина должна победить коррупцию

Для вступления в Европейский союз (ЕС) Украина должна побороть коррупцию и выполнить ряд условий, заявил президент Польши Анджей Дуда. Его цитирует РИА Новости.

«Украина должна собственными силами справиться с постсоветским наследием. Она должна победить коррупцию. Мы в Польше знаем, что это значит», — сказал он, добавив, что для этого требуется «добиться множества очень важных и очень трудных изменений».

По словам Дуды, для вступления в ЕС Киев должен «ввести транспарантный механизм в администрации и экономике, обеспечить соблюдение закона, ввести климатическое регулирование».

Ранее Дуда сообщил, что Польша намерена добиться вступления Украины и Молдавии в ЕС во время своего председательства в объединении в 2025 году. Польский лидер отметил, что это является одной из трех основных целей председательства Варшавы.