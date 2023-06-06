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22:18, 6 июня 2023Мир

Президент Польши назвал вступление Украины и Молдавии в ЕС своей целью

Президент Польши Дуда назвал целью председательства в ЕС присоединение Украины и Молдавии

Польша намерена добиться вступления Украины и Молдавии в Евросоюз (ЕС) во время своего председательства в объединении в 2025 году. Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда, пишет РИА Новости.

По его словам, это является одной из трех основных целей председательства Варшавы. «Цель — дальнейшее расширение сообщества за счет Украины, Молдавии и Западных Балкан, а в будущем также и других стран, которые к этому стремятся», — сообщил Дуда.

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    Марина Совина
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