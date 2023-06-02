В Польше заявили об идее расширения Европы за счет Украины

Премьер Польши Моравецкий назвал конфликт на Украине шансом расширения ЕС до границ Европы

Конфликт на Украине является удачным шансом для расширения ЕС до границ Европы за счет украинской территории. Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РИА Новости.

«Перед нами открылся исторический шанс: Украина получит суверенитет и свободу, Польша — безопасность на своих границах, а Европа — столетия мира без угрозы российского империализма. Мы должны стремиться к тому, чтобы границы ЕС совпадали с географическими границами Европы. Украина и другие страны Восточной Европы — братские народы Польши, Франции и Испании. Ставка этой войны для Польши — изменение геополитической траектории», — высказался польский премьер.

По его словам, «такой шанс выпадает раз в 100 лет».

Ранее стало известно, что власти Польши увидели в конфликте на Украине выгоду для сохранения бюджета страны. Председатель комитета по иностранным делам нижней палаты парламента Польши Радослав Фогель назвал поддержку Киева в текущей ситуации необходимостью для Варшавы. Он подчеркнул, что украинский конфликт — это реальная возможность сдержать, победить Россию за очень маленький процент польского оборонного бюджета без американского присутствия на земле.