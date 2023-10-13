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17:07, 13 октября 2023Бывший СССР

Путин оценил уровень коррупции на Украине

Президент Путин заявил об очень высоком уровне коррупции на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин оценил уровень коррупции на Украине. Об этом он высказался во время брифинга по итогам саммита стран-участниц СНГ в Бишкеке, передает ТАСС.

По его словам, уровень коррупции на Украине является известным. «Он очень высокий», — заявил глава государства.

Ранее Путин выразил сомнение, что Украина могла поставлять оружие Палестине, допустив возможность его утечек. При этом он напомнил о случаях продажи вооружения с российских складов противнику в середине 1990-х годов во время войны на Северном Кавказе.

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