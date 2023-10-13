Путин оценил уровень коррупции на Украине
Президент Путин заявил об очень высоком уровне коррупции на Украине
Президент России Владимир Путин оценил уровень коррупции на Украине. Об этом он высказался во время брифинга по итогам саммита стран-участниц СНГ в Бишкеке, передает ТАСС.
По его словам, уровень коррупции на Украине является известным. «Он очень высокий», — заявил глава государства.
Ранее Путин выразил сомнение, что Украина могла поставлять оружие Палестине, допустив возможность его утечек. При этом он напомнил о случаях продажи вооружения с российских складов противнику в середине 1990-х годов во время войны на Северном Кавказе.