Президент Путин заявил об очень высоком уровне коррупции на Украине

Президент России Владимир Путин оценил уровень коррупции на Украине. Об этом он высказался во время брифинга по итогам саммита стран-участниц СНГ в Бишкеке, передает ТАСС.

По его словам, уровень коррупции на Украине является известным. «Он очень высокий», — заявил глава государства.

Ранее Путин выразил сомнение, что Украина могла поставлять оружие Палестине, допустив возможность его утечек. При этом он напомнил о случаях продажи вооружения с российских складов противнику в середине 1990-х годов во время войны на Северном Кавказе.