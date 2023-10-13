Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:57, 13 октября 2023Мир

Путин допустил утечку оружия с Украины в Палестину

Путин: вряд ли Киев поставлял оружие Палестине, но могли быть утечки
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил сомнение в том, что Украина поставляла оружие Палестине, однако допустил возможность утечек. Об этом сообщает ТАСС.

«В середине 90-х годов во время войны на Кавказе у нас были случаи продажи оружия с наших складов противнику, то же самое сейчас происходит и на Украине, продают все, что можно продать», — заявил российский лидер.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин предположила, что американское оружие, которое бойцы палестинского движения ХАМАС, вероятно, могут применять во время атаки на Израиль, могло быть доставлено с территории Украины и Афганистана.

Конгрессвумен призвала Соединенные Штаты и Израиль совместно отслеживать серийные номера всех американских вооружений, которые применяет ХАМАС.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о возвращении Фридмана

    В Госдуме объяснили призыв США нарастить ядерный арсенал

    Лукашенко прокомментировал случай на ступеньках на саммите СНГ

    ВСУ стали реже использовать британское вооружение из-за нехватки боеприпасов

    Путин рассказал о продажах оружия Украиной

    Подозреваемый в расчленении женщины россиянин отправлен под арест

    Оценена угроза для КНДР от захода в порт Южной Кореи американского авианосца

    Александр Васильев назвал самую стильную женщину в России

    Экс-редактор Первого канала Овсянникова опровергла слухи об отравлении

    Подмосковные врачи «залатали» мужчине сердце с гнойным воспалением

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости