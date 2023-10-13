Путин допустил утечку оружия с Украины в Палестину

Путин: вряд ли Киев поставлял оружие Палестине, но могли быть утечки

Президент России Владимир Путин выразил сомнение в том, что Украина поставляла оружие Палестине, однако допустил возможность утечек. Об этом сообщает ТАСС.

«В середине 90-х годов во время войны на Кавказе у нас были случаи продажи оружия с наших складов противнику, то же самое сейчас происходит и на Украине, продают все, что можно продать», — заявил российский лидер.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин предположила, что американское оружие, которое бойцы палестинского движения ХАМАС, вероятно, могут применять во время атаки на Израиль, могло быть доставлено с территории Украины и Афганистана.

Конгрессвумен призвала Соединенные Штаты и Израиль совместно отслеживать серийные номера всех американских вооружений, которые применяет ХАМАС.