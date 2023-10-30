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04:37, 30 октября 2023Мир

В США указали на безвыходное положение Украины

FP: Байден не смог убедить граждан США в необходимости помогать Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency

Попытка американского лидера Джо Байдена связать помощь Украине и поддержку Израиля может привести к недовольству даже среди избирателей-демократов. Об этом заявили журналисты издания Foreign Policy Эмма Эшфорд и Мэттью Крениг..

«Он ни разу не потрудился объяснить, почему среднестатистического американца <...> должна волновать Газа или Украина», — указала Эшфорд.

При этом Крениг добавил, что Джо Байден планировал посвятить Украине речь из Белого дома с самого начала конфликта. По словам журналиста, сделанное политиком сравнение постсоветской республики с Израилем оказалось нелепым. Крениг предположил, что электорат Джо Байдена не оценит попытку связать украинский конфликт с войной на Ближнем Востоке.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украине не остается иного выхода, кроме как заключить мир до Нового года. По его мнению, новые обстоятельства, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке и неспособностью Запада продолжать помощь Киеву, делает поражение Вооруженных сил Украины неизбежным. Поэтому каждый лидер страны борется за свою судьбу.

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      Марина Совина
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