FP: Байден не смог убедить граждан США в необходимости помогать Украине

Попытка американского лидера Джо Байдена связать помощь Украине и поддержку Израиля может привести к недовольству даже среди избирателей-демократов. Об этом заявили журналисты издания Foreign Policy Эмма Эшфорд и Мэттью Крениг..

«Он ни разу не потрудился объяснить, почему среднестатистического американца <...> должна волновать Газа или Украина», — указала Эшфорд.

При этом Крениг добавил, что Джо Байден планировал посвятить Украине речь из Белого дома с самого начала конфликта. По словам журналиста, сделанное политиком сравнение постсоветской республики с Израилем оказалось нелепым. Крениг предположил, что электорат Джо Байдена не оценит попытку связать украинский конфликт с войной на Ближнем Востоке.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украине не остается иного выхода, кроме как заключить мир до Нового года. По его мнению, новые обстоятельства, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке и неспособностью Запада продолжать помощь Киеву, делает поражение Вооруженных сил Украины неизбежным. Поэтому каждый лидер страны борется за свою судьбу.