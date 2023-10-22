В США рассказали про обиду Зеленского

Журналистка Моррис: популярность Зеленского на Западе растворилась за неделю

Американская журналистка Натали Моррис заявила, что президент Украины Владимир Зеленский обиделся, что западные политики и пресса стали уделять ему меньше внимания. Об этом она заявила в эфире YouTube-канала Redacted.

Моррис рассказала про обиду Зеленского и подчеркнула, что он недоумевает, «почему его телефон не разрывается от звонков, как раньше». По ее мнению, популярность Зеленского на Западе растворилась за неделю.

«Должно быть, самовлюбленному человеку невероятно обидно от того, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения "Оскара"», — высмеяла она политика.

По мнению журналистки, в ответ на невозможность привлечь внимание западных СМИ, Зеленский идет на отчаянные шаги: «просится в Израиль, предлагает бомбить Иран, обвиняет Россию в конфликте, который не имеет к ней никакого отношения».

Ранее американская журналистка Фрида Гитис назвала главный страх Зеленского. По ее мнению, он боится потерять внимание и помощь США.