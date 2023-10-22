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06:27, 22 октября 2023Интернет и СМИ

В США рассказали про обиду Зеленского

Журналистка Моррис: популярность Зеленского на Западе растворилась за неделю
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Американская журналистка Натали Моррис заявила, что президент Украины Владимир Зеленский обиделся, что западные политики и пресса стали уделять ему меньше внимания. Об этом она заявила в эфире YouTube-канала Redacted.

Моррис рассказала про обиду Зеленского и подчеркнула, что он недоумевает, «почему его телефон не разрывается от звонков, как раньше». По ее мнению, популярность Зеленского на Западе растворилась за неделю.

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«Должно быть, самовлюбленному человеку невероятно обидно от того, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения "Оскара"», — высмеяла она политика.

По мнению журналистки, в ответ на невозможность привлечь внимание западных СМИ, Зеленский идет на отчаянные шаги: «просится в Израиль, предлагает бомбить Иран, обвиняет Россию в конфликте, который не имеет к ней никакого отношения».

Ранее американская журналистка Фрида Гитис назвала главный страх Зеленского. По ее мнению, он боится потерять внимание и помощь США.

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      Марина Совина
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