На Украине заявили о невозможности спрятаться дома для мужчин-призывников

Советник Минобороны Украины Бежевец призвал украинцев перестать прятаться дома

Мужчины призывного возраста на Украине должны признать, что у них больше нет возможности сидеть дома. Об этом заявил советник Министерства обороны Украины Алексей Бежевец, пишет The Washington Post.

Бежевец прокомментировал ход мобилизации на Украине. По его мнению, у мужчин-призывников больше нет возможности спрятаться дома из-за ситуации на фронте.

«Вполне возможно, что россияне очень скоро подойдут гораздо ближе, если их некому будет остановить», — заявил советник Минобороны Украины. Чиновник подчеркнул, что нехватка кадров в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) повлияет еще сильнее, чем задержки поставок западной техники.

Ранее глава секретариата ВО «Свобода» Руслан Кошулинский призвал лишать гражданских прав уклонистов. В частности, граждане, которые не пошли на фронт, должны быть лишены избирательных прав.