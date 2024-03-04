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10:13, 4 марта 2024Бывший СССР

На Украине заявили о невозможности спрятаться дома для мужчин-призывников

Советник Минобороны Украины Бежевец призвал украинцев перестать прятаться дома

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мужчины призывного возраста на Украине должны признать, что у них больше нет возможности сидеть дома. Об этом заявил советник Министерства обороны Украины Алексей Бежевец, пишет The Washington Post.

Бежевец прокомментировал ход мобилизации на Украине. По его мнению, у мужчин-призывников больше нет возможности спрятаться дома из-за ситуации на фронте.

«Вполне возможно, что россияне очень скоро подойдут гораздо ближе, если их некому будет остановить», — заявил советник Минобороны Украины. Чиновник подчеркнул, что нехватка кадров в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) повлияет еще сильнее, чем задержки поставок западной техники.

Ранее глава секретариата ВО «Свобода» Руслан Кошулинский призвал лишать гражданских прав уклонистов. В частности, граждане, которые не пошли на фронт, должны быть лишены избирательных прав.

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      Юрий Леонов
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