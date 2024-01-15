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01:35, 16 января 2024Бывший СССР

На Украине призвали лишать гражданских прав уклонистов

Кошулинский призвал лишать гражданских прав уклонистов от мобилизации на Украине

Фото: Reuters

Если гражданин не исполнил гражданский долг защиты страны, ты должен быть лишен гражданских прав. Об этом заявил экс-замглавы Верховной Рады и глава секретариата ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

Как отметил Кошулинский, граждане, которые не пошли защищать страну, должны быть лишены права голосовать, быть избранным или назначенным на какие-либо должности.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала о готовящихся поправках в законопроект о мобилизации. Среди прочего в парламенте рассмотрят возможность введения базовой общевойсковой подготовки в вузах с 2025 года.

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      Юлия Мискевич
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