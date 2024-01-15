На Украине призвали лишать гражданских прав уклонистов

Кошулинский призвал лишать гражданских прав уклонистов от мобилизации на Украине

Если гражданин не исполнил гражданский долг защиты страны, ты должен быть лишен гражданских прав. Об этом заявил экс-замглавы Верховной Рады и глава секретариата ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

Как отметил Кошулинский, граждане, которые не пошли защищать страну, должны быть лишены права голосовать, быть избранным или назначенным на какие-либо должности.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала о готовящихся поправках в законопроект о мобилизации. Среди прочего в парламенте рассмотрят возможность введения базовой общевойсковой подготовки в вузах с 2025 года.

