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10:22, 12 января 2024Бывший СССР

В Раде назвали готовящиеся изменения в законопроект о мобилизации

Нардеп Безуглая перечислила готовящиеся изменения в законопроект о мобилизации

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

На Украине в законопроекте о мобилизации планируют убрать отсрочку действующим депутатам. Готовящиеся изменения назвала нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram.

Депутат рассказала о планах вернуть отсрочку от мобилизации всем лицам с инвалидностью, в том числе для третьей группы, а также вернуть отсрочку военнообязанным, имеющих жену или супруга из числа лиц с инвалидностью.

Безуглая перечислила большое число возможных изменений: предоставление отсрочки освобожденным срочникам до 25 лет, исключение требования предоставлять военнообязанными место жительства при заключении трудового договора, возвращение отсрочки для усыновителей, опекунов, попечителей.

По ее словам, в Раде также хотят исключить отсрочку работникам предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны и правоохранительных органов. Предоставить отсрочку планируется лицам, зачисленным на обучение в интернатуру, а также ученым и преподавателям, которые работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Среди прочего в парламенте рассмотрят возможность введения базовой общевойсковой подготовки в вузах с 2025 года.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что ведомство подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом всех замечаний, которые поступили после внесения документа в Раду в конце прошлого года.

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