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19:53, 26 апреля 2024Экономика

Пособие уволенным при ликвидации компании беременным собрались повысить

Уволенным при ликвидации компании беременным россиянкам могут увеличить пособие

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Минтруд РФ предложил с 1 января 2025 года увеличить до минимального размера оплаты труда (МРОТ) величину социального пособия по беременности и родам для женщин, уволенных в связи с ликвидацией компаний. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

Как уточнили в министерстве, соответствующий проект федерального закона представлен на общественное обсуждение.

Отмечается, что в настоящее время страховые пособия по беременности и родам выплачиваются тем, кто был трудоустроен к моменту выхода в отпуск по беременности и родам, а женщины, которые потеряли работу по указанной причине, получают пособие в минимальном размере, составляющем 922,6 рубля в месяц. Эту ситуацию предлагают исправить, увеличив выплату до величины МРОТ, составляющей сейчас 19 242 рубля.

Ранее на текущее положение дел обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заявила, что сотрудницы, уволенные в связи с ликвидацией организации, оказываются «в крайне несправедливом положении». «Женщина мало того что остается без работы, так еще и получает мизерную сумму», — сказала политик, поручив сенаторам проработать вместе с правительством РФ вопрос об увеличении пособия.

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      Дмитрий Воронин
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