Американский экс-подполковник усомнился в готовности США бездумно защищать НАТО

Экс-подполковник Дэвис: США не будут бездумно защищать НАТО в случае удара

США не будут бездумно защищать страны НАТО в случае удара из-за пятой статьи устава Североатлантического альянса о коллективном ответе на нападение. В готовности Вашингтона поддержать союзников усомнился отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в своем YouTube-канале, сообщает РИА Новости.

«[Президент США Джо] Байден сказал, что у нас не будет выбора, кроме как вступить в войну в случае атаки на нашего союзника по НАТО. Это неправда», — заверил он.

Экс-подполковник объяснил, что, если происходит нападение на одну из стран альянса, это рассматривается как нападение на всех членов блока. Эксперт уточнил, что только после этого каждая страна сама решает, отвечает ли ее национальным интересам отправка оружия или войск в зону боевых действий.

По словам Дэвиса, пятая статья устава НАТО не предполагает автоматического вступления в конфликт. Он отметил, что США будут в первую очередь ориентироваться на свою конституцию, поскольку только Конгресс может вынести решение о вступлении в войну.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса перейти от обещаний к реальным поставкам оружия Украине. Он добавил, что многие члены блока обещали помочь Киеву.