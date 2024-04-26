Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:46, 26 апреля 2024Мир

Американский экс-подполковник усомнился в готовности США бездумно защищать НАТО

Экс-подполковник Дэвис: США не будут бездумно защищать НАТО в случае удара
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Carlo Allegri / Reuters

США не будут бездумно защищать страны НАТО в случае удара из-за пятой статьи устава Североатлантического альянса о коллективном ответе на нападение. В готовности Вашингтона поддержать союзников усомнился отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в своем YouTube-канале, сообщает РИА Новости.

«[Президент США Джо] Байден сказал, что у нас не будет выбора, кроме как вступить в войну в случае атаки на нашего союзника по НАТО. Это неправда», — заверил он.

Экс-подполковник объяснил, что, если происходит нападение на одну из стран альянса, это рассматривается как нападение на всех членов блока. Эксперт уточнил, что только после этого каждая страна сама решает, отвечает ли ее национальным интересам отправка оружия или войск в зону боевых действий.

По словам Дэвиса, пятая статья устава НАТО не предполагает автоматического вступления в конфликт. Он отметил, что США будут в первую очередь ориентироваться на свою конституцию, поскольку только Конгресс может вынести решение о вступлении в войну.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса перейти от обещаний к реальным поставкам оружия Украине. Он добавил, что многие члены блока обещали помочь Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      У арестованного замглавы Минобороны нашли роскошную недвижимость за миллиарды рублей. Как на это отреагировали в Кремле?

      Бывшая жена Сергея Шнурова в прозрачном комбинезоне прогулялась по улице

      Совершавший нападения на жителей Ростова-на-Дону задержан

      Пентагон отказался комментировать отвод танков Abrams с поля боя на Украине

      Энергокомпании решили превращать пищевые отходы в «зеленую» энергию

      Турист поехал в Таиланд, оказался на улице и лишился сотен тысяч рублей

      Порнозвезда раскрыла реакцию матери на ее работу

      Бузова рассказала о сделанных в больнице выводах

      ВСУ за 10 минут обстреляли два российских населенных пункта

      Япония в третий раз запустит новую ракету H3

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше