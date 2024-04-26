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19:50, 26 апреля 2024Путешествия

Девушка выпила кофе из автомата в аэропорту и попала в реанимацию

Ultima Hora: девушка выпила кофе в аэропорту Майорки и попала в больницу

Фото: Sergio Perez / Reuters

Девушка провела 36 часов в реанимации после того, как выпила кофе из автомата в аэропорту города Пальма-де-Майорка, Испания. Об этом сообщило издание Ultima Hora.

Инцидент произошел утром 22 апреля. 21-летняя сотрудница неназванной авиакомпании купила напиток в торговом автомате вместе с коллегами. Сделав первый глоток, она почувствовала странный вкус. Девушка перемешала напиток ложкой и увидела в стакане нескольких насекомых.

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После этого у пострадавшей начало опухать лицо, ей стало трудно дышать. Вскоре у нее случился анафилактический шок. Медицинский персонал аэропорта оказал ей первую помощь, затем девушка попала в больницу в палату интенсивной терапии. После инцидента кофейный автомат закрыли.

В лондонском аэропорту Хитроу пассажир British Airways упал на луже ликера и получил черепно-мозговую травму. Мужчина лишился бизнеса и возможности работать, из-за чего решил засудить авиакомпанию на полмиллиарда рублей.

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      Мария Борисова
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