Девушка выпила кофе из автомата в аэропорту и попала в реанимацию

Ultima Hora: девушка выпила кофе в аэропорту Майорки и попала в больницу

Девушка провела 36 часов в реанимации после того, как выпила кофе из автомата в аэропорту города Пальма-де-Майорка, Испания. Об этом сообщило издание Ultima Hora.

Инцидент произошел утром 22 апреля. 21-летняя сотрудница неназванной авиакомпании купила напиток в торговом автомате вместе с коллегами. Сделав первый глоток, она почувствовала странный вкус. Девушка перемешала напиток ложкой и увидела в стакане нескольких насекомых.

После этого у пострадавшей начало опухать лицо, ей стало трудно дышать. Вскоре у нее случился анафилактический шок. Медицинский персонал аэропорта оказал ей первую помощь, затем девушка попала в больницу в палату интенсивной терапии. После инцидента кофейный автомат закрыли.

В лондонском аэропорту Хитроу пассажир British Airways упал на луже ликера и получил черепно-мозговую травму. Мужчина лишился бизнеса и возможности работать, из-за чего решил засудить авиакомпанию на полмиллиарда рублей.