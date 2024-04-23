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18:28, 23 апреля 2024Путешествия

Пассажир упал из-за лужи ликера в аэропорту, повредил мозг и лишился бизнеса

The Times: пассажир решил засудить British Airways из-за лужи ликера в аэропорту

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Предприниматель решил засудить авиакомпанию British Airways на полмиллиарда рублей после того, как он поскользнулся на луже ликера в аэропорту. Об этом сообщила газета The Times.

Инцидент произошел еще в ноябре 2017 года. Швейцарец Андреас Вухнер собирался лететь из лондонского Хитроу в Цюрих, но поскользнулся на разлитом ликере Baileys, упал и повредил мозг. В результате пассажир стал испытывать проблемы с забывчивостью и концентрацией, а затем лишился бизнеса по производству канцелярских товаров.

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Уточняется, что из-за последствий черепно-мозговой травмы Вухнер больше не сможет работать. В феврале 2021 года иностранцу удалось получить компенсацию в размере 130 тысяч фунтов стерлингов (15 миллионов рублей). Тогда суд разрешил пострадавшему потребовать еще больше, и теперь швейцарец подал новый иск на 5 миллионов фунтов (577 миллионов рублей).

Ранее российская студентка и медсестра детской больницы из Владивостока Екатерина Литвинова дважды спасла жизни пассажиров самолетов. Она помогла женщине с панической атакой и мужчине, у которого началась почечная колика.

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      Мария Борисова
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