Российская студентка два раза спасла жизни пассажиров во время полетов

KP.RU: студентка из Владивостока два раза спасла жизни пассажиров самолетов

Российская студентка Дальневосточного федерального университета два раза спасла жизни пассажиров самолетов. Подробностями истории поделилась KP.RU.

По данным издания, студентка и медсестра детской клинической больницы Екатерина Литвинова из Владивостока возвращалась домой из Новосибирска в начале апреля. Во время полета большинство пассажиров спали, а девушка неожиданно проснулась и услышала, как кто-то в салоне просил о помощи. Выяснилось, что одной из ее попутчиц из-за приступа паники стало тяжело дышать, у нее жгло в груди. Литвинова предложила оказать ей медицинскую помощь.

«Я не отходила от нее до самой посадки. Разве я могла? Коллеги спали, не стала никого будить. Да, я еще не врач, но в моих силах было помочь», — призналась журналистам медсестра.

Студентка добавила, что это не первый подобный случай в ее жизни. На другом рейсе она вместе с врачом помогла мужчине, у которого началась почечная колика.

В августе 2023 года бортпроводники рейса Москва — Сочи смогли спасти жизнь младенца прямо во время полета. Одна из стюардесс провела грудному ребенку сердечно-легочную реанимацию двумя пальцами, после чего его дыхание восстановилось.

