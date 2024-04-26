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19:53, 26 апреля 2024Мир

МИД Британии вызвал посла России

МИД Британии вызвал посла Келина из-за сообщений о якобы враждебной деятельности
Андрей Келин

Андрей Келин. Фото: Юрий Михайленко / ТАСС

МИД Великобритании вызвал посла России Андрея Келина. Об этом со ссылкой на заявление британского правительства пишет РИА Новости.

В официальном сообщении сказано, что Келин был вызван в МИД из-за сообщений о якобы вредоносной деятельности на территории Британии.

«Сегодня Министерство иностранных дел вызвало российского посла Андрея Келина в связи с обвинениями в организованной Россией вредоносной деятельности на территории Великобритании», — говорится в документе.

Ранее в Британии пятерых мужчин обвинили во вражеской деятельности в пользу России. Сообщается, что в марте 2024 года мужчины якобы планировали поджог коммерческой собственности, имеющей отношение к Украине.

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      Маргарита Миронова
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