В Британии пятерых мужчин обвинили во вражеской деятельности в пользу России

Reuters: Британия обвинила пятерых мужчин во вражеской деятельности в пользу РФ

Полиция Британии предъявила пятерым мужчинам обвинения в преступлениях против национальной безопасности, связанных с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что один из мужчин является гражданином Великобритании. Их обвиняют в предполагаемой вражеской государственной деятельности в пользу России.

По информации прокуратуры королевства, в марте 2024 года мужчины планировали поджог коммерческой собственности, имеющей отношение к Украине.

Ранее британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен призвал к восстановлению мирных отношений с Россией. По его словам, Запад должен прекратить оказывать финансовую поддержку Украине, чтобы запустить процесс урегулирования конфликта.