В Британии призвали к восстановлению мирных отношений с Россией

Политик Куртен: Запад должен восстановить мир с Россией

Западные страны должны восстановить мирные отношения с Россией. К этому призвал британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен в социальной сети X.

«Мир с Россией», — написал он.

По словам политика, Запад должен прекратить оказывать финансовую поддержку Украине и начать процесс урегулирования конфликта в стране.

Куртен уже отмечал, что отправка войск Североатлантического альянса на Украину станет погружением в мировую войну.

Ранее стало известно, что Лондон передаст Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV.