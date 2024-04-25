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10:35, 25 апреля 2024Мир

В Британии призвали к восстановлению мирных отношений с Россией

Политик Куртен: Запад должен восстановить мир с Россией

Фото: Martin Pope / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Западные страны должны восстановить мирные отношения с Россией. К этому призвал британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен в социальной сети X.

«Мир с Россией», — написал он.

По словам политика, Запад должен прекратить оказывать финансовую поддержку Украине и начать процесс урегулирования конфликта в стране.

Куртен уже отмечал, что отправка войск Североатлантического альянса на Украину станет погружением в мировую войну.

Ранее стало известно, что Лондон передаст Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV.

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      Виктория Кондратьева
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