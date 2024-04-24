Британия отправит Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV

Великобритания отправит Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV

Великобритания в рамках предоставления нового пакета военной помощи отправит Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточные управляемые бомбы Paveway IV. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил корреспондент «Би-Би-Си» Джонатан Бил.

Авиационные бомбы, которые Лондон намерен передать Киеву, имеют боевую часть весом 227 килограмм, оснащены лазерным донаведением и могут быть запущены с самолетов советского образца, а также с американских истребителей F-16.

Ранее стало известно, что в пакет военной помощи Великобритании Украине войдет дополнительное число крылатых ракет Storm Shadow.