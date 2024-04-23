Британия отправит Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow

Британия включила ракеты Storm Shadow в крупнейший пакет помощи Украине

В крупнейший пакет военной помощи Британии Украине войдет дополнительное число крылатых ракет Storm Shadow. Об этом стало известно из заявления британского правительства, сообщает Bloomberg.

«Министерство обороны также отправит крупнейший единый пакет оборудования из Великобритании. Он включает (...) более 1600 ударных и зенитных ракет, а также дополнительные высокоточные ракеты большой дальности Storm Shadow», — заявил Лондон.

Ранее стало известно, что премьер-министр Британии Риши Сунак пообещал выделить Киеву новый пакет помощи на 500 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что о предоставлении поддержке Украине Сунак объявит во время своего визита в Польшу.